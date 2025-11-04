VÍDEO – Avanço das obras na avenida Primeiro de Maio causa lentidão e congestionamentos no trânsito

Moradores de Brusque se surpreenderam com o trânsito registrado na manhã desta terça-feira, 4, na avenida Primeiro de Maio. Imagens mostram uma fila de veículos parados na via, que passa por obras.

Alguns motoristas relatam espera de 40 minutos no trânsito para atravessar o trecho da obra, tanto para quem busca chegar ao Centro ou para acessar os bairros.

Em contato com a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), foi informado de que as obras de macrodrenagem da avenida avançaram e estão em um ponto onde não é possível liberar a passagem de dois veículos ao mesmo tempo.

Os trabalhos acontecem a cerca de 100 metros antes do Senai.

A rua Carlos Ristow, utilizada por motoristas para cortar caminho e chegar ao Centro, também está bloqueada devido a um serviço da Secretaria de Obras. Conforme o secretário Ivan Bruns, a pasta, em parceria com um empreendedor, realiza o conserto do pavimento.

Confira imagens:

