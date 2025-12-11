VÍDEO – Avião arremete por conta de fortes ventos ao tentar pousar em aeroporto de Chapecó

Um avião arremeteu durante uma tentativa de pouso no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, na manhã desta quarta-feira, 10.

Uma câmera de segurança do local registrou o momento do ocorrido.

No vídeo, é possível ver que o avião, que vinha de Guarulhos, tenta descer para a pista, mas as condições climáticas, influenciadas pelo ciclone extratropical que atua em Santa Catarina nesta semana, impedem um pouso seguro. Diante da situação, o piloto decide arremeter. Após a manobra, a aeronave retornou para São Paulo.

Arremeter é uma manobra segura e comum na aviação, realizada em diversas situações. O procedimento consiste em interromper o pouso e fazer o avião ganhar altitude novamente, com o acionamento dos motores em potência máxima.

Outros dois voos que também vinham do estado de São Paulo e estavam previstos para pousar em horários próximos em Chapecó também precisaram retornar ao aeroporto de origem.

Veja o momento:

