VÍDEO – Avião com Luciano Hang faz “pouso-caranguejo” em meio a fortes ventos em Navegantes
Manobra é segura e visa compensar vento contra aeronave
O avião com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, realizou um “pouso-caranguejo” em Navegantes nesta terça-feira, 25. A aeronave retornava de Novo Hamburgo (RS) e enfrentou fortes ventos ao pousar em solo catarinense.
“Em Santa Catarina, o vento estava forte e, na descida, enfrentamos rajadas de até 60 quilômetros por hora contra a aeronave. Mesmo assim, os pilotos Jean e Balke fizeram um pouso impecável, chegaram na pista ‘caranguejando’”, escreveu Hang, no Instagram.
Um pouso-caranguejo é quando o avião realiza um pouso “de lado”. Trata-se de uma manobra segura na aviação para compensar o vento cruzado contra a aeronave.
“A manobra permite que o piloto use a tração dos motores para compensar o vento cruzado e manter a linha de voo alinhado com a pista”, explicou o professor de engenharia aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Rafael Cuenca ao g1, em entrevista sobre o assunto no ano passado.
