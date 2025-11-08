VÍDEO – Avião faz pouso “caranguejo” durante forte vento no aeroporto de Navegantes

Na última quarta-feira, 5, um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção: um Airbus da Latam vindo de Congonhas pousou às 16h26 no Aeroporto Internacional de Navegantes em um ângulo pouco habitual, de lado. A cena intrigou curiosos, mas, segundo o gerente do aeroporto, Wilson Rocha, o chamado pouso “caranguejo” é mais comum do que se imagina.

O nome pode soar curioso, mas o conceito é simples: quando o vento sopra com força e em direção diferente da proa (nariz) da aeronave, o piloto ajusta o avião de modo que ele avance “de lado” em relação à pista, como um caranguejo. Esse movimento permite compensar a força do vento cruzado e alinhar a aeronave no momento do toque no solo.

Na quarta-feira, rajadas de vento chegaram a cerca de 67 km/h por volta das 15h30. Segundo Rocha, a situação exige atenção, mas segue dentro dos parâmetros seguros da operação aérea.

“O piloto recebe as informações do vento e, com base na performance da aeronave e nos limites previstos, decide se é seguro pousar”, explica o gerente do Aeroporto Internacional de Navegantes.

As condições de vento também podem variar entre a superfície e as camadas mais altas, o que faz com que o avião, durante a aproximação, corrija seu ângulo dinamicamente. Mesmo parecendo estranho para quem vê de fora, o procedimento é parte do treinamento padrão dos pilotos.

Confira o vídeo: