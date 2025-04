VÍDEO – Avião faz pouso forçado em meio ao trânsito na BR-101, em Garuva

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na BR-101, em Garuva, no início da tarde deste sábado, 5. De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, não houve feridos.

A aeronave pousou no Km 18 da rodovia, sentido Sul. Vídeos registrados por motoristas que passavam pelo local mostram o momento em que o avião monomotor desce em meio ao trânsito, entre carros e caminhões. Segundo a concessionária, o avião parou no acostamento e foi retirado rapidamente do local.

As faixas da pista estão liberadas, mas o acostamento permanece interditado. Há cerca de 1 km de congestionamento por causa do excesso de veículos. Equipes da Arteris seguem no local prestando apoio.

Confira o vídeo: