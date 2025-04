VÍDEO – Bebê de 4 dias é salvo por bombeiro após engasgar em Ituporanga

Na madrugada deste sábado, 19, um bebê de apenas quatro dias de vida foi salvo por um bombeiro militar após engasgar com leite, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. O caso ocorreu na sede do Corpo de Bombeiros Militar, onde a família procurou socorro.



Ao chegarem no quartel, os pais entregaram o recém-nascido ao sargento Mancilla, que estava de plantão. O militar iniciou imediatamente as manobras para desobstrução das vias aéreas do bebê. Após algumas tentativas, a criança voltou a respirar e chorou.

Em seguida, o bebê e sua mãe foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Bom Jesus (HBJ) para avaliação médica. Segundo os bombeiros, o bebê passa bem.

O Corpo de Bombeiros Militar divulgou imagens do momento do atendimento. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bombeiros de Ituporanga (@cbmsc.ituporanga)

Após o caso, os bombeiros publicaram um vídeo explicando como agir nessas situações. Confira: