VÍDEO – Bebê encanta ao presentear coletores de resíduos com panetones em Brusque

Na terça-feira, 23 de dezembro, Fernanda Hemmel Romualdo, de 26 anos, moradora do bairro São Pedro, em Brusque, protagonizou uma ação especial com sua filha Maitê, de 1 ano e 9 meses, para homenagear os coletores de resíduos do município.

“Minha filha sempre se empolgava quando via o caminhão passar. Para o Natal, quis transformar isso em uma experiência diferente”, contou Fernanda. A mãe comprou um panetone para que Maitê pudesse entregar aos funcionários e conhecer melhor quem trabalha na coleta.

A reação da criança foi imediata e cheia de alegria. “Amou, ficou sentada dando tchau e mandando beijo até eles terminarem a rua toda”, disse Fernanda, rindo da espontaneidade da filha.

Para a mãe, o gesto simples ensinou valores importantes. “Quis mostrar que cada pessoa tem uma função importante na nossa cidade. Foi emocionante vê-la entregando o panetone e recebendo sorrisos em troca”, afirmou.

