VÍDEO – Bebê encanta ao presentear coletores de resíduos com panetones em Brusque
Ação foi realizada na frente da casa da família, que fica no bairro São Pedro
Ação foi realizada na frente da casa da família, que fica no bairro São Pedro
Na terça-feira, 23 de dezembro, Fernanda Hemmel Romualdo, de 26 anos, moradora do bairro São Pedro, em Brusque, protagonizou uma ação especial com sua filha Maitê, de 1 ano e 9 meses, para homenagear os coletores de resíduos do município.
“Minha filha sempre se empolgava quando via o caminhão passar. Para o Natal, quis transformar isso em uma experiência diferente”, contou Fernanda. A mãe comprou um panetone para que Maitê pudesse entregar aos funcionários e conhecer melhor quem trabalha na coleta.
A reação da criança foi imediata e cheia de alegria. “Amou, ficou sentada dando tchau e mandando beijo até eles terminarem a rua toda”, disse Fernanda, rindo da espontaneidade da filha.
Para a mãe, o gesto simples ensinou valores importantes. “Quis mostrar que cada pessoa tem uma função importante na nossa cidade. Foi emocionante vê-la entregando o panetone e recebendo sorrisos em troca”, afirmou.
Ver essa foto no Instagram
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: