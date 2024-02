VÍDEO – Bombeiro salva recém-nascido engasgado com leite materno no Sul de SC

Um bebê recém-nascido, com apenas um mês de vida, foi salvo por uma equipe do Corpo de Bombeiros após se engasgar com leite materno durante a amamentação. O caso aconteceu por volta das 23h50 de quinta-feira, 14, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina.

Um vídeo, registrado por uma câmera de segurança na entrada do quartel do Corpo de Bombeiros, mostra o momento em que um carro para na frente da guarita e duas mulheres saem do carro com o bebê no colo.

O recém-nascido estava inconsciente e com coloração da pele azulada por falta de oxigênio durante a circulação do sangue na pele. Um bombeiro comunitário iniciou o atendimento, verificando as vias aéreas e realizando as manobras de tapotagem que consistem em leves tapinhas nas escápulas.

Assista o vídeo:

Após alguns minutos realizando os procedimentos, o bebê começou a chorar e retomou a consciência. O filho e a mãe foram conduzidos pelos bombeiros ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Não há mais informações sobre o atual estado de saúde do bebê.

