VÍDEO – Bombeiros capturam cobra originária da Ásia em Indaial

Uma cobra foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial (CBVI), no bairro Estrada das Areias, na tarde desta segunda-feira, 1º, por volta das 17h.

Segundo os bombeiros, a cobra em questão seria da espécie python molurus, que é originária da Ásia. Esta cobra se alimenta de roedores e aves. Não há informações sobre como o animal foi parar na cidade.

O CBVI também está em contato com o Instituto do Meio Ambiente (IMA) para tomar providências sobre o destino do animal.

O comandante Evandro Vinotti, do CBVI, gravou um vídeo com informações sobre a python molurus.

