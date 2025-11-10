VÍDEO – Bombeiros capturam tamanduá-mirim em casa, em Blumenau

Um tamanduá-mirim foi resgatado em uma residência em Blumenau na noite deste domingo, 9, no bairro Tribess. Os bombeiros foram acionados por volta de 21h10.

O animal foi encontrado pelos bombeiros no interior da casa, na rua Helmuth Lueders, demonstrando sinais de desorientação.

Com o uso de técnicas de manejo de fauna silvestre, os bombeiros realizaram a captura segura do animal, garantindo a integridade tanto dele e dos moradores.

Após a captura, o tamanduá foi conduzido até a sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, onde permanece sob observação até a manhã de segunda-feira.

O animal será encaminhado ao Hospital Veterinário da Furb, onde passará por avaliação médica veterinária para verificar seu estado de saúde e posterior destino adequado.