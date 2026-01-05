VÍDEO – Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido após queda de jet ski no Caixa D’Aço

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina mobiliza buscas por um homem desaparecido após um incidente envolvendo jet ski no Litoral Norte do estado. A operação teve início na noite do domingo, 4.

De acordo com as informações preliminares, dois amigos navegavam com um jet ski da região do Caixa D’Aço em direção a Balneário Camboriú quando caíram da embarcação e não conseguiram retornar ao veículo aquático.

Um deles foi localizado com vida por volta das 23h, flutuando próximo à Praia do Estaleirinho, a cerca de 400 metros da costa.

Desde então, as equipes concentram esforços para localizar o segundo tripulante, que segue desaparecido. A operação de busca e resgate náutico conta com um grande aparato, incluindo dois helicópteros — Arcanjo 03, do Corpo de Bombeiros Militar, e Águia 07, da Polícia Militar —, além de duas embarcações de resgate.

Também estão sendo utilizados dois drones equipados com câmeras térmicas, que auxiliam na varredura por calor, além de efetivo militar que percorre trilhas, costões e áreas da região costeira entre Itapema e Balneário Camboriú.

O Corpo de Bombeiros reforça que qualquer informação ou avistamento que possa ajudar nas buscas deve ser comunicado imediatamente pelo telefone 193. Novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço da operação.

