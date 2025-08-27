VÍDEO – Bombeiros fazem treinamento de resgate em altura em ponte no Centro de Brusque

Ação ocorreu na ponte Arquiteta Andréa Patrícia Volkmann

O Corpo de Bombeiros realizou um treinamento de salvamento em altura na tarde desta quarta-feira, 27. A ação ocorreu na ponte Arquiteta Andréa Patrícia Volkmann, no Centro de Brusque.

O simulado teve como objetivo a demonstração das técnicas utilizadas em situações de risco e preparação das equipes para ocorrências reais.

Conforme a 3ª sargento Scheila, a ação também teve o intuito de aproximar os bombeiros da comunidade.

Confira imagens:

Corpo de Bombeiros/Divulgação
Pedro Paulo Angioletti
Pedro Paulo Angioletti
Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros

