VÍDEO – Bombeiros resgatam 11 pessoas de incêndio em apartamento em Balneário Camboriú

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio residencial na madrugada desta sexta-feira, 21, em Balneário Camboriú. O Corpo de Bombeiros resgatou 11 pessoas que estavam no imóvel.

Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a gravidade da situação. O fogo estava no terceiro andar do edifício, com chamas visíveis pelas janelas. Os bombeiros realizaram uma operação de resgate e combate ao incêndio ao mesmo tempo.

Durante a operação, as 11 pessoas foram resgatadas de apartamentos afetados pelo incêndio. Uma das vítimas, que tentou se proteger em um quarto comprometido pelo fogo, ficou pendurada na janela e precisou ser resgatada com o uso da auto escada mecânica.

Na ação, os bombeiros realizaram o acesso pelo telhado, posicionando uma segunda escada embaixo da vítima e garantindo o resgate.

Antes da chegada das equipes ao andar onde estava ocorrendo o incêndio, outra vítima, ao fugir das chamas, pulou da janela. Ela foi socorrida pela ambulância dos bombeiros com suspeita de fratura em um dos braços e encaminhada para atendimento médico.

Conforme o relatório do CBM, ainda no momento da ocorrência, foi visto que o hidrante de recalque da edificação estava danificado. Dessa forma, os bombeiros utilizaram pressurização direta do caminhão para controlar as chamas.

Depois da extinção do fogo, os bombeiros orientaram os moradores a não utilizarem a rede elétrica e a central de gás, ambas desativadas devido aos danos causados pelo incêndio.

O local permanecerá interditado até a conclusão da perícia técnica.

Leia também:

1. Pessoas em situação de rua são abordadas em operação da Prefeitura de Brusque

2. VÍDEO – Loja de calçados afetada por chuva em Brusque realiza outlet com desconto de 80% em peças atingidas

3. Trânsito em Brusque bate recorde de acidentes em 2024, mas registra queda nos óbitos

4. Artista de Brusque ganha destaque em shopping renomado com suas obras

5. FIP Baby: maior feira de produtos infantis e para gestantes de Santa Catarina acontece em Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: