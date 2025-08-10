VÍDEO – Bombeiros salvam mulher e criança pela janela durante incêndio em condomínio de luxo em Balneário Camboriú

Neste domingo, 11, um incêndio atingiu o condomínio de luxo Ibiza Towers, em Balneário Camboriú. Moradores ficaram desesperados enquanto a fumaça se espalhava por todo o pavimento. O trânsito nas proximidades ficou parado, com viaturas dos bombeiros cercando o prédio.

Durante a ocorrência, os bombeiros resgataram uma mulher e uma criança que estavam em um dos pavimentos, sendo sufocados pela fumaça. A princípio, eram as únicas pessoas em perigo no local.

Segundo informações preliminares de testemunhas, o incêndio pode ter começado no pavimento da garagem. Há suspeitas de que o fogo esteja relacionado a um carro elétrico, seja pelo veículo, bateria ou carregador. A operação dos bombeiros ainda está em andamento, com foco no controle das chamas e da fumaça.

Confira vídeo do resgate

*Colaborou: Otávio Timm.