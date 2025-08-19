VÍDEO – Bombeiros socorrem bebê recém-nascido engasgado em São João Batista

Uma família viveu momentos de desespero nesta segunda-feira, 18, ao procurar socorro no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de São João Batista. Eles chegaram ao local com um recém-nascido de apenas seis dias, que havia parado de respirar por estar engasgado.

O carro da família entrou no quartel buzinando para sinalizar a gravidade da situação. A equipe de plantão, formada pelo 3º sargento Nilson Veneri Dalbosco, soldado Orlando Nicolau Abreu Neto, bombeiro civil profissional Lee Van Philipe Booz e bombeiro comunitário Deivid Michael de Oliveira, atendeu a ocorrência imediatamente.

O soldado Orlando Nicolau Abreu Neto realizou a manobra de desobstrução e conseguiu restabelecer a respiração do bebê em poucos instantes.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Barragem de Botuverá: imagens capturam natureza e desafio do projeto

2. VÍDEO – Motociclista morre após colisão com outra moto em Blumenau

3. Farmácia Dehon comemora 35 anos com programação especial e história marcada por inovação

4. Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva intensa em Brusque e região: “em observação”

5. Vítima de acidente na BR-470, em Indaial, era técnico de enfermagem



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

