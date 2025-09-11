Escondido entre as belas paisagens de Botuverá, existe um lugar que brilha sem precisar de holofotes. Ali, o tempo parece desacelerar e a natureza se revela em sua plenitude.

É nesse cenário que surge o Criatório Paloschi, administrado com maestria pelo biólogo Adriel Paloschi, 29 anos, um apaixonado pela avicultura ornamental e responsável por transformar seu vínculo com as aves em um trabalho de excelência e respeito.

Embora tenha nascido em Botuverá, Adriel atualmente reside em Brusque. Ainda assim, mantém raízes profundas com sua terra natal, onde conduz uma iniciativa de destaque desde 2020.

Desde a infância, ele demonstra uma admiração genuína pelas aves — uma paixão que cresceu junto com ele e hoje se reflete em cada detalhe do criatório, que é um dos maiores do Brasil no ramo de galinhas ornamentais.

O cuidado, o conhecimento e a sensibilidade com que lida com cada espécie revelam que esse não é apenas um ofício, mas também uma vocação.

O espaço, pois, não está aberto à visitação, e isso não é por acaso. O acesso é restrito e segue protocolos rigorosos de biossegurança.

Antes de entrar, é obrigatório passar por um processo de esterilização das mãos e dos pés, garantindo que nenhuma contaminação externa então comprometa o ambiente.

Essa medida não é apenas técnica — é um gesto de reverência à vida que ali floresce.

Entre os poucos visitantes do espaço, esteve Richard Rasmussen, biólogo conhecido por suas participações em programas de televisão, que visitou o local em 2024 após conhecer o trabalho de Adriel pelas redes sociais.

Botuverá entre penas e sons

Ao atravessar os limites do criatório, uma mistura de sons naturais toma conta do ambiente.

Cacarejos e outros sons típicos das aves se espalham entre os viveiros, onde aves de penas vibrantes e postura elegante desfilam como joias vivas.

Diversidade impressiona

A diversidade impressiona: são mais de 800 aves de 70 variedades, e cada espécie é tratada com atenção extrema. Esse zelo se estende também aos ovos, que são meticulosamente numerados e catalogados.

Esse sistema permite rastrear com precisão a origem e a qualidade genética de cada filhote. Mais do que um método técnico, essa identificação representa um gesto de preservação.

O criatório atende à crescente demanda por exemplares que já alcançam criadores e admiradores em diversas regiões.

Entre as diversas raças do criatório, estão a polonesa, famosa pelo topete volumoso; a mini cochin, conhecida pelo porte pequeno e plumagem densa; e a sedosa, com penas macias que lembram seda.

Botuverá guarda refúgio raro

O compromisso com a preservação, o respeito aos animais e o cuidado com cada detalhe transformam o espaço em um verdadeiro santuário da avicultura ornamental brasileira.

Embora o endereço permaneça reservado, o nome da cidade — Botuverá — já carrega consigo a honra de abrigar um dos mais belos refúgios da fauna nacional.

Criatório Paloschi no Instagram

Para os que desejam acompanhar parte desse universo encantado, o perfil no Instagram oferece vislumbres dessa beleza rara e mostra a rotina do criador.

Basta visitar @criatoriopaloschi_, onde imagens e vídeos revelam o esplendor de um trabalho feito com alma e precisão para mais de 80 mil seguidores de todo o Brasil.

Além do Instagram, mais informações podem ser obtidas com Adriel pelo WhatsApp (47) 98409-4341.

A seleção de fotos

Após os anúncios no fim da edição, a sequência de imagens revela um conteúdo especial.

Mais do que uma galeria, trata-se de um registro visual que destaca a diversidade das raças, a intensidade das cores e a imponência das aves ornamentais.

Cada fotografia evidencia o rigor técnico e o compromisso com a preservação.

Botuverá em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

