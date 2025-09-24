No pitoresco bairro Ourinho, em Botuverá, ergue-se, com imponência e delicadeza, uma estrutura de morangos que impressiona pela grandiosidade e emociona pelo exemplo de perseverança.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Rodeada por um cenário de mata nativa e pela hospitalidade da comunidade local, a propriedade de Eliezer e Suzi Vieira tornou-se um verdadeiro cartão-postal do turismo rural no Vale do Itajaí.

Atualmente, em setembro de 2025, o local abriga 25 mil pés de morangos cultivados em nove espécies, cada uma com sabor e textura próprios — um exemplo de produção agrícola que consolida Botuverá como referência regional.

*Assista >>

Perseverança em Botuverá

Mas o caminho até aqui não foi fácil e, para agravar a situação, o segundo semestre de 2025 apresentou desafios severos em Botuverá.

Além das chuvas de granizo que castigaram parte da lavoura, danificando frutos e estruturas, houve ainda mudas adquiridas de fornecedores que não atenderam às expectativas, o que acabou comprometendo parte da safra.

Ainda assim, com trabalho árduo, investimento pesado e uma rotina de cuidados minuciosos, o casal mantém firme o propósito de oferecer qualidade e inovação.

A estrutura em Botuverá

A estrutura impressiona quem chega. Túneis bem alinhados, tecnologia de ponta no cultivo e um cuidado quase artesanal resultam em morangos visualmente perfeitos e saborosos.

O sistema “Colhe e Pague” é um dos grandes atrativos: famílias percorrem os corredores repletos de frutos vermelhos, colhem diretamente do pé e vivenciam a experiência de ter, ainda que por alguns minutos, um pomar próprio.

Crianças exploram o espaço com olhos brilhando, enquanto pais e avós registram cada instante.

Até os adultos mais céticos saem encantados, sentindo o aroma adocicado e experimentando a doçura fresca de um fruto recém-colhido.

Palitos de morango

Entre as novidades, chamam atenção os palitos de morango, um sucesso entre os visitantes.

Trata-se de espetinhos com morangos frescos, mergulhados em chocolate e, em alguns casos, decorados com confeitos ou recheados com creme.

Uma combinação irresistível, que une a qualidade da fruta cultivada ali com a delicadeza do preparo artesanal.

A escolha por Botuverá

A história por trás dessa conquista reforça o espírito de superação.

Com efeito, Suzi, engenheira agrônoma, começou a trabalhar com morangos ainda no Paraná e enfrentou dificuldades financeiras antes de decidir investir no próprio cultivo.

Em 2023, ao lado da família, ela escolheu Botuverá para então recomeçar, atraída pela tranquilidade da cidade e pelas paisagens exuberantes.

Desde então, o empreendimento cresceu em ritmo vertiginoso, adotando biotecnologia israelense e práticas sustentáveis para garantir frutas mais seguras e saborosas.

Horários de visitação

De terça-feira a domingo, das 9h às 16h, o espaço abre suas portas ao público sob agendamento, oferecendo lazer, aprendizado e contato direto com a natureza.

Para quem visita, a sensação é de estar em um lugar único, em que cada detalhe — dos túneis cuidadosamente erguidos aos frutos suculentos — chama a atenção pela beleza e organização.

Além disso, cada elemento revela a dedicação de um casal que transformou sonhos em realidade, mesmo diante das tempestades.

Botuverá, assim, reafirma sua vocação para o campo e para o encanto.

Interessados em obter mais informações ou agendar uma visita podem entrar em contato pelo WhatsApp (46) 9 9979-4822.

As lindas fotos

Para quem deseja vivenciar um pouco desse encanto mesmo à distância, uma galeria de fotos especial está disponível ao fim da edição, após os anúncios.

Nela, as imagens reunidas traduzem com sensibilidade toda a beleza e o clima único do local.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Guabiruba então celebra a natureza em cenas da 21ª Exposição de Orquídeas

2. Guabiruba então acolhe reencontro de ex-colaboradores da Sulfabril

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK