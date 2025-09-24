No pitoresco bairro Ourinho, em Botuverá, ergue-se, com imponência e delicadeza, uma estrutura de morangos que impressiona pela grandiosidade e emociona pelo exemplo de perseverança.
Rodeada por um cenário de mata nativa e pela hospitalidade da comunidade local, a propriedade de Eliezer e Suzi Vieira tornou-se um verdadeiro cartão-postal do turismo rural no Vale do Itajaí.
Atualmente, em setembro de 2025, o local abriga 25 mil pés de morangos cultivados em nove espécies, cada uma com sabor e textura próprios — um exemplo de produção agrícola que consolida Botuverá como referência regional.
Perseverança em Botuverá
Mas o caminho até aqui não foi fácil e, para agravar a situação, o segundo semestre de 2025 apresentou desafios severos em Botuverá.
Além das chuvas de granizo que castigaram parte da lavoura, danificando frutos e estruturas, houve ainda mudas adquiridas de fornecedores que não atenderam às expectativas, o que acabou comprometendo parte da safra.
Ainda assim, com trabalho árduo, investimento pesado e uma rotina de cuidados minuciosos, o casal mantém firme o propósito de oferecer qualidade e inovação.
A estrutura em Botuverá
A estrutura impressiona quem chega. Túneis bem alinhados, tecnologia de ponta no cultivo e um cuidado quase artesanal resultam em morangos visualmente perfeitos e saborosos.
O sistema “Colhe e Pague” é um dos grandes atrativos: famílias percorrem os corredores repletos de frutos vermelhos, colhem diretamente do pé e vivenciam a experiência de ter, ainda que por alguns minutos, um pomar próprio.
Crianças exploram o espaço com olhos brilhando, enquanto pais e avós registram cada instante.
Até os adultos mais céticos saem encantados, sentindo o aroma adocicado e experimentando a doçura fresca de um fruto recém-colhido.
Palitos de morango
Entre as novidades, chamam atenção os palitos de morango, um sucesso entre os visitantes.
Trata-se de espetinhos com morangos frescos, mergulhados em chocolate e, em alguns casos, decorados com confeitos ou recheados com creme.
Uma combinação irresistível, que une a qualidade da fruta cultivada ali com a delicadeza do preparo artesanal.
A escolha por Botuverá
A história por trás dessa conquista reforça o espírito de superação.
Com efeito, Suzi, engenheira agrônoma, começou a trabalhar com morangos ainda no Paraná e enfrentou dificuldades financeiras antes de decidir investir no próprio cultivo.
Em 2023, ao lado da família, ela escolheu Botuverá para então recomeçar, atraída pela tranquilidade da cidade e pelas paisagens exuberantes.
Desde então, o empreendimento cresceu em ritmo vertiginoso, adotando biotecnologia israelense e práticas sustentáveis para garantir frutas mais seguras e saborosas.
Horários de visitação
De terça-feira a domingo, das 9h às 16h, o espaço abre suas portas ao público sob agendamento, oferecendo lazer, aprendizado e contato direto com a natureza.
Para quem visita, a sensação é de estar em um lugar único, em que cada detalhe — dos túneis cuidadosamente erguidos aos frutos suculentos — chama a atenção pela beleza e organização.
Além disso, cada elemento revela a dedicação de um casal que transformou sonhos em realidade, mesmo diante das tempestades.
Botuverá, assim, reafirma sua vocação para o campo e para o encanto.
Interessados em obter mais informações ou agendar uma visita podem entrar em contato pelo WhatsApp (46) 9 9979-4822.
