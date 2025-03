O Vale do Itajaí-Mirim, sob o domínio de um calor escaldante que se intensificou em fevereiro e persiste março adentro, encontra em Botuverá um refúgio natural para seus habitantes e visitantes.

Em busca de alívio térmico, a deslumbrante Cachoeira Arco-Íris, um tesouro escondido nos confins do bairro Ourinho, emerge como um destino imperdível.

Envolta por uma vegetação exuberante, essa maravilha interiorana encanta não apenas pelo som hipnotizante de suas águas, mas também por um espetáculo visual único.

O espetáculo de Botuverá

Nos dias ensolarados, a interação dos raios de sol com as gotas d’água suspensas no ar cria um arco-íris vibrante, que batiza o local.

O resultado é um cenário de beleza ímpar, onde a natureza se revela em sua forma mais pura e impressionante.

Trilha segura

O acesso à Cachoeira Arco-Íris, facilitado por uma trilha de 10 a 15 minutos a partir da entrada principal, convida a uma caminhada leve e contemplativa.

Ao final do percurso, uma queda d’água majestosa, que despenca sobre as rochas e forma um poço de água cristalina, oferece um convite irrecusável a um mergulho revigorante.

A poucos metros riacho abaixo, uma segunda cachoeira, menor, mas igualmente encantadora, surge como um oásis de tranquilidade, ideal para momentos de contemplação e relaxamento.

O local, que combina aventura e serenidade, promete deixar memórias inesquecíveis.

Para garantir uma visita segura e proveitosa, é fundamental redobrar a atenção ao solo, que pode ser escorregadio devido à umidade constante.

O respeito à natureza e seus limites é essencial para uma experiência plena e sem imprevistos.

Início do acesso

O acesso a esse paraíso começa pela estrada geral do bairro Ourinho, na entrada do Parque das Cavernas de Botuverá.

Após passar alguns metros pelo portal, basta optar por seguir em frente na estrada de chão, sem entrar no parque.

Cerca de 5 km, com uma subida constante, separam o visitante do destino final, um trajeto que pode ser percorrido de carro, motocicleta, bicicleta ou a pé, conforme a disposição física de cada um.

Para os amantes da natureza e de paisagens exuberantes, a Cachoeira Arco-Íris, pois, é um destino obrigatório.

E para uma imersão completa nesse cenário deslumbrante, convidamos você a conferir a galeria de imagens que preparamos, exposta logo após os anúncios ao final desta edição.

Botuverá em fotos

