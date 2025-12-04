VÍDEO – BR-101 é bloqueada após ônibus com torcedores do Internacional ser atacado, em Itapema

Uma briga entre torcedores do Santos e do Internacional paralisou a BR-101, em Itapema, na manhã desta quinta-feira, 4.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar precisaram intervir e bloquear a rodovia para conter a confusão, que mobilizou dezenas de pessoas e atingiu veículos que passavam pelo local.

Um vídeo registrado na hora mostra o que parece ser o início da emboscada da torcida organizada do Santos contra um ônibus da torcida do Internacional.

As imagens mostram torcedores atravessando a pista a pé, com barras de ferro em mãos, e atacando o veículo da equipe gaúcha. Uma pessoa é flagrada em cima do ônibus, enquanto o motorista tenta recuar, sem conseguir escapar do ataque.

Na gravação, é possível ver dezenas de torcedores vestindo camisetas brancas e cobrindo o rosto, movimentando-se entre carros e caminhões na pista contrária.

Testemunhas relatam que pedras e pedaços de madeira também foram arremessados, atingindo outros veículos próximos. A rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de uma hora, mas até o momento não há confirmação de feridos.

Governador comenta

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, comentou o episódio nas redes sociais, afirmando que ‘esse tipo de torcida’ não é bem-vinda no estado.

“Um bando de abobado resolveu vir para Santa Catarina para brigar durante deslocamento entre as torcidas do Santos e Inter. Vão para atrás das grades. Já mandei levantar tudo: quem os trouxe, autorizações, etc. Não são bem-vindos aqui nem para passar de um estado para outro! Agora (ajoelhados e rendidos) estão meditando e refletindo sobre o que fizeram”, disse.

Assista ao vídeo

