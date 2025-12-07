VÍDEO – Briga termina com jovem morto e dois feridos no Azambuja, em Brusque
Outras vítimas foram levadas ao Hospital Azambuja
Um jovem de 21 anos morreu na manhã deste domingo, 7, após ser esfaqueado em uma sequência de confrontos que mobilizou participantes em Brusque e Itajaí.
Outros dois homens também ficaram feridos, um em estado grave e outro com lesões leves. Os três foram hospitalizados. O episódio teve início por volta das 8h.
Informações de testemunhas indicam que a briga começou em um estabelecimento comercial. O conflito se ampliou, ganhou novos envolvidos e resultou em três pessoas esfaqueadas.
A discussão teria avançado até o bairro Campeche, em Itajaí, e só terminou em frente ao Hospital Azambuja, em Brusque, onde as vítimas foram deixadas pelos próprios participantes que tentavam socorrê-las.
Segundo testemunhas, o grupo chegou ao hospital em um Volkswagen Gol branco, que estava com o pneu furado e o aro entortado. A suspeita inicial é de que o carro tenha atingido o meio-fio durante a tentativa de fuga. A parte traseira do veículo apresentava marcas de sangue e passou por perícia da Polícia Científica.
Equipes da Polícia Militar estiveram no local e isolaram a área. A corporação não concedeu entrevista porque o caso segue em investigação. As primeiras informações apontam para um possível acerto de contas como motivação da briga.
