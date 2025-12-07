VÍDEO – Briga termina com jovem morto e dois feridos no Azambuja, em Brusque

Um jovem de 21 anos morreu na manhã deste domingo, 7, após ser esfaqueado em uma sequência de confrontos que mobilizou participantes em Brusque e Itajaí.

Outros dois homens também ficaram feridos, um em estado grave e outro com lesões leves. Os três foram hospitalizados. O episódio teve início por volta das 8h.

Informações de testemunhas indicam que a briga começou em um estabelecimento comercial. O conflito se ampliou, ganhou novos envolvidos e resultou em três pessoas esfaqueadas.

A discussão teria avançado até o bairro Campeche, em Itajaí, e só terminou em frente ao Hospital Azambuja, em Brusque, onde as vítimas foram deixadas pelos próprios participantes que tentavam socorrê-las.

Segundo testemunhas, o grupo chegou ao hospital em um Volkswagen Gol branco, que estava com o pneu furado e o aro entortado. A suspeita inicial é de que o carro tenha atingido o meio-fio durante a tentativa de fuga. A parte traseira do veículo apresentava marcas de sangue e passou por perícia da Polícia Científica.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e isolaram a área. A corporação não concedeu entrevista porque o caso segue em investigação. As primeiras informações apontam para um possível acerto de contas como motivação da briga.

