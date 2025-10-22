Em meio à agitação cotidiana do Centro de Brusque, um timbre poderoso ecoa pela praça Barão de Schneeburg e faz com que pedestres interrompam o passo, comerciantes deixem o balcão por instantes e olhares se voltem na mesma direção.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

De Belém para Brusque

O protagonista dessa história é Francisco da Luz, paraense vindo de Belém.

Desde setembro de 2025, quando chegou a Brusque, ele vem chamando a atenção da cidade com sua impressionante performance vocal.

Um detalhe que impressiona é a ausência total de tecnologia. Nenhum microfone, nenhuma caixa de som, apenas a voz.

*Assista ao vídeo >>

Brusque e o Pavarotti paraense

Conhecido carinhosamente como o Pavarotti paraense, Francisco carrega um talento natural que impressiona até os mais desatentos.

Com efeito, sua potência vocal é tamanha que atravessa o movimento da praça com nitidez e emoção, interpretando clássicos do canto lírico em plena luz do dia.

A cada nota, as pessoas se aproximam, registram o momento e aplaudem com entusiasmo.

Nesse contexto, o artista, que se mudou para Brusque e hoje reside no bairro Santa Luzia, tem transformado simples tardes em verdadeiros espetáculos ao ar livre.

Ademais, sua trajetória é marcada por dedicação e fé.

Ao lado da esposa, Rosana Cláudia da Silva Ferraz, que o acompanha em suas jornadas e o apoia incondicionalmente, Francisco busca recomeçar a vida na cidade, apostando em seu maior dom: a voz.

Talento de longa data

Antes de chegar a Brusque, o tenor se apresentava em templos religiosos, festivais e programas de televisão no Norte do país, onde sempre foi ovacionado pelo público.

Enfim, sua trajetória foi coroada com prêmios e troféus conquistados em eventos voltados ao canto lírico, consolidando seu talento e carisma.

Curiosamente, antes de se dedicar integralmente à música, Francisco atuou como policial militar por três anos em Belém do Pará, profissão que deixou para seguir a verdadeira vocação.

Brusque com seu canto

Sobretudo, o que mais impressiona em suas apresentações em Brusque é a naturalidade com que conduz o canto.

Sua voz, ora grave, ora aguda, parece preencher todo o ambiente, despertando curiosidade e admiração.

“Como ele consegue cantar assim o dia todo?”, comentam comerciantes e transeuntes, espantados com a força e resistência do artista.

Pai de três filhos — todos também cantores —, ele enxerga na música não apenas uma forma de sustento, mas uma missão.

Com simplicidade, ele transforma o cotidiano urbano em um palco aberto, levando arte, cultura e emoção às ruas de Brusque.

As fotos

Por fim, ao término desta edição, logo após os anúncios, será apresentada uma galeria de fotos.

Nesse espaço visual, é possível acompanhar o talento e a expressividade de Francisco da Luz — o “Pavarotti paraense” que então conquistou Brusque com a força da própria voz.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Jardim de estátuas então se torna cartão de visita em bairro de Brusque

2. Brusque revive origens em fim de semana que então consagra a 38ª Fenarreco

O tenor em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK