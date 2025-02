Brusque, uma cidade que guarda riquezas naturais inestimáveis em seu vasto interior, revela mais um recanto que se torna o protagonista desta pauta.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

No coração da mata densa, onde o verde domina a paisagem e os sons do barulho d’água se sobrepõem ao cotidiano urbano, encontra-se uma cachoeira praticamente secreta.

Este refúgio, situado no bairro Cedro Grande, mais precisamente na localidade do Taquaruçu, encanta com uma beleza capaz de emocionar todos que têm a oportunidade de conhecê-lo.

*Assista ao vídeo >>

Brusque e sua cachoeira oculta

Na manhã desta quinta-feira, 27, sob um calor intenso, a trilha até o santuário natural, lno bairro Cedro Grande, foi percorrida.

O acesso, embora breve, exige passos cuidadosos entre a vegetação fechada, tornando a chegada ainda mais recompensadora.

A cada metro avançado, a expectativa cresce, e, ao final do percurso, o espetáculo se revela: uma queda d’água cristalina despenca em meio à mata fechada, criando um cenário digno de uma pintura.

O frescor da água que desliza pelas rochas contrasta com o calor sufocante da manhã, proporcionando um alívio instantâneo.

O som inconfundível da cachoeira ecoa pelo entorno, misturando-se ao canto dos pássaros e ao sussurro das folhas que se movem com a brisa.

Cada detalhe compõe um quadro perfeito, onde o tempo parece desacelerar e a simplicidade da natureza assume um protagonismo arrebatador.

Brusque vista no Taquaruçu

Taquaruçu, aliás, é um verdadeiro santuário de quedas d’água. Esse paraíso natural abriga um complexo, com pelo menos três cachoeiras em sequência, cada uma com sua peculiaridade.

As imagens capturadas na manhã desta quinta-feira falam por si.

Elas retratam não apenas a grandiosidade do cenário, mas também a essência de uma Brusque de encantos intocados, de recantos preservados e de belezas que transcendem qualquer descrição.

E é exatamente essa sensação que queremos compartilhar mais adiante, logo após os anúncios, transportando você para dentro dessa experiência única em uma estupenda galeria de fotos.

Galeria após anúncios

Se você está recebendo este conteúdo, saiba que ele é viabilizado pelo apoio dos parceiros comerciais. O Blog do Ciro Groh apresenta abaixo seus patrocinadores.

Clique nos banners para então conhecer os produtos e serviços oferecidos e entrar em contato.

Oferecimento:

Veja também:

1. Cena de cinema: casal de noivos percorre a pé Botuverá e emociona a cidade

2. Grupo de Brusque intensifica treinos para encarar a Rio do Rastro Marathon

Galeria de fotos

A seguir, mergulhe nesse espetáculo natural através das imagens apresentadas.

Permita-se sentir a serenidade desse lugar, onde a água canta sua própria melodia e a natureza exibe sua mais pura essência.

Porque há belezas que não podem ser apenas vistas, pois precisam ser sentidas.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK