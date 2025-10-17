VÍDEO – Brusquense discursa na Câmara dos Deputados em defesa dos professores

O brusquense Marcos Maestri, coordenador de políticas educacionais do Instituto Península, de São Paulo, discursou na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 16. Ele participou da sessão solene pelo Dia dos Professores, celebrado na data anterior, 15 de outubro.

A sessão foi presidida pela deputada federal Luciene Cavalcante (Psol-SP), organizada por ela e pela também deputada federal Socorro Neri (PP-AC). Em seu discurso, Marcos focou na necessidade de valorização dos professores, em defesa de melhores condições de trabalho.

“Se reconhecermos o professor como o principal agente da educação, é nosso dever assegurar que ele tenha todas as condições para exercer, plenamente, o seu potencial”, disse o brusquense na tribuna da Câmara Baixa.

Entre as medidas a serem tomadas, Marcos defendeu a dedicação exclusiva a uma única escola, contratos de 40 horas com parte garantida para planejamento, cumprimento do piso nacional e outras demandas. Ele lamentou esta não ser a realidade do Brasil.

Assista parte do discurso

