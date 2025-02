Em meio aos cenários exuberantes do norte da Itália, entre as Montanhas Dolomitas que mais parecem ter sido esculpidas por mãos divinas, um brusquense encontrou seu paraíso particular.

Cassio Groh, o protagonista desta narrativa, viu sua vida dar uma guinada radical em 2024 ao decidir deixar para trás o calor do Brasil e se aventurar nas montanhas italianas, adotando Bolzano como seu novo endereço.

O destino, que mais parece um quadro emoldurado pela neve e pelo céu, conquistou seu coração e então redefiniu seus rumos profissionais e pessoais.

Vida e desafios na Itália

Embora tenha se formado como engenheiro químico, Cassio nunca se prendeu a um único caminho.

A universidade abriu portas para novas possibilidades e, com seu talento e dedicação, ele encontrou na programação uma paixão que o permite trabalhar remotamente para uma empresa alemã.

No conforto do seu escritório, em Bolzano, ele concilia a rotina profissional com a imensidão de um mundo que está sempre ao alcance de seus olhos.

Seu amor pelo frio o levou a explorar com intensidade a magia dos Alpes, com o esqui alpino sendo essencial de sua vida.

Em cada descida pelas montanhas cobertas de neve, Cassio sente a liberdade de quem encontrou o lugar certo para estar.

Uma jornada a dois na Itália

Com um brilho nos olhos e uma paixão evidente, ele compartilha esse universo com sua esposa, Bruna, a quem fez questão de levar consigo nessa jornada.

Com paciência e carinho, ele a ensina os primeiros passos no esqui, tornando cada momento uma experiência compartilhada e inesquecível.

Guiando olhares pela Itália

Cassio não chegou até aqui por acaso. Desde os tempos de escola, destacava-se então como um aluno exemplar, colecionando elogios de professores e colegas.

Inteligente e determinado, ele construiu sua trajetória com humildade e simpatia, qualidades que agora o ajudam a conquistar amigos por toda a Europa.

Seu espírito aventureiro e sua capacidade de conectar-se com pessoas o aproximaram de um novo sonho: tornar-se guia turístico.

E aos poucos ele vem se tornando o guia de confiança de muitos grupos de visitantes, revelando-lhes os encantos escondidos de cada lugar.

“Se tem lugar no mundo mais lindo que esse, eu estou para ver”, brinca Cassio, descrevendo Bolzano e seus arredores.

O seu trabalho como guia também o levou a iniciar um canal no YouTube.

Nele, apresenta vários dos lugares que visita, destacando sempre o que há de mais impressionante em cada região.

Seu canal no YouTube chama-se Caminho Alpino e para acessar basta clicar neste link >> https://www.youtube.com/@caminhoalpino

Acesse também o seu Instagram: https://www.instagram.com/cassiogroh

Destino perfeito o ano todo

E não à toa; a cidade é um portal para algumas das paisagens mais fascinantes do planeta.

Seja inverno, verão, outono ou primavera, as montanhas transformam-se em um cenário de rara beleza.

Quando a neve derrete, a vegetação renasce, pintando os campos com cores vibrantes e revelando trilhas perfeitas para mountain bike, trilhas e outras aventuras.

No inverno, as mesmas montanhas se tornam o palco perfeito para o esqui e o snowboard, proporcionando emoção e adrenalina a cada descida.

Para quem deseja explorar essa maravilha natural, o transporte não poderia ser mais eficiente.

A cada 30 minutos ou uma hora, dependendo do local, há ônibus e trens que levam turistas e moradores até os resorts de esqui e aos teleféricos que conduzem às alturas imponentes das Dolomitas.

E a diversão não tem pausa: os resorts permanecem abertos todos os dias do ano, seja no Natal, Ano Novo ou em qualquer outra data comemorativa, exceto por breves períodos na baixa estação, onde fecham para manutenção.

Cassio é a prova viva de que os sonhos não conhecem fronteiras.

Do calor de Brusque ao frio das Dolomitas, sua história é um convite àqueles que então desejam explorar o mundo sem medo de se reinventar.

E para sentir ainda mais de perto essa atmosfera deslumbrante, convidamos você a conferir uma estupenda galeria de fotos.

Prepare-se, pois, para imagens que vão transportá-lo diretamente para o coração das montanhas mais encantadoras da Europa.

Itália em fotos

*Bolzano e entorno/Créditos: Cassio Groh >>

Cidade da Sicília/Créditos: Cassio Groh >>

