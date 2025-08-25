VÍDEO – Cabeças e restos de animais mortos são encontrados em terreno em Balneário Camboriú

Diversos restos de animais mortos foram encontrados em um terreno em Balneário Camboriú, no bairro Nova Esperança. Moradores afirmam que os restos são jogados no local com frequência.

De acordo com a reportagem do portal da Rádio Menina, o caso envolve um ritual religioso. “Nada contra a religião, desde que não afete ninguém. Mas agora não dá pra suportar esses tipos de restos espalhados pelas ruas, sem contar o mau cheiro”, disse uma moradora.

Os relatos são de que o mau cheiro dos restos têm causado o incômodo dos moradores, além de que podem passar doenças aos animais domésticos da região e tutores. A denunciante e demais vizinhos se reúnem, às vezes, para fazer o recolhimento dos corpos para diminuir o cheiro.

Segundo a reportagem, sacos com restos dos animais são jogados próximo de um pé de árvore. “Tá tudo espalhado pelo chão, fedendo, fedendo, fedendo. Jogaram aqui na frente da minha casa, tem um pé de árvore, eles fazem a macumba debaixo. Tinha um caixão ali, um saco com restos de animal morto, galinha sem cabeça”, contou a moradora.

Ela destacou ainda que os animais são deixados no local por se tratar de um espaço com muitas encruzilhadas. Recentemente, um caixão com um nome escrito foi encontrado na região.

A Ambiental, empresa responsável pela limpeza urbana no município, disse que na semana passada, havia recolhido as carcaças e demais materiais no local.

Leia também:

1. Público lota Feijoada Bergamasca em Brusque e vibra com show histórico de Gusttavo Lima

2. Após Gusttavo Lima, Feijoada Bergamasca anuncia atrações da próxima edição

3. VÍDEO – Confira carro em chamas após ser retirado do rio Itajaí-Mirim, em Brusque

4. Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque

5. Chuva e frio marcam parte da semana em Brusque: saiba até quando

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

