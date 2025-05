VÍDEO – Cachorro furta espeto de churrasco durante evento em Gaspar e viraliza nas redes

Neste fim de semana, um cachorro furtou um espeto de churrasco, durante o rodeio no CTG Coração do Vale, em Gaspar. O vídeo que registrou o momento da “fuga” do cãozinho com o espeto na boca viralizou nas redes sociais. Os internautas apelidaram carinhosamente de “cãominoso”.

O cachorro da raça Dachshund, também conhecido como “salsicha”, de pelagem escura, foi visto furtando um pedaço de carne no evento.

A cena foi gravada por Douglas de Paula Cordeiro, que estava no momento do ocorrido. “Eu estava trabalhando no CTG, no rodeio aqui em Gaspar, quando ele passou com o churrasquinho na boca. Ele ficou com todo o churrasco e deixou o espeto jogado”, contou.

A publicação foi feita pela página Gaspar Mil Grau nas redes sociais e o vídeo atingiu quase 80 mil visualizações

Assista ao vídeo:

Resposta dos internautas

O vídeo obteve grande repercussão por parte das pessoas e comentários engraçados sobre o cachorro.

“Esse é o furto que eu passo pano!”, diz um nos comentários. “Esse meliante também foi fazer a festa dele, e com sucesso. Muito querido!”, comentou outra.

Leia também:

1. Prefeito diz que Brusque pode receber trabalhadores da barragem para não sobrecarregar serviço público de Botuverá

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (26 a 27/05)

3. Audiência pública sobre nova lei de ciclomotores acontecerá nesta quinta-feira em Brusque

4. VÍDEO – Acidente entre carros é registrado próximo à ponte do Maluche, em Brusque

5. VÍDEO – Imagens que mostram supostos ovnis na Serra do Rio do Rastro viralizam nas redes

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: