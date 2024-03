Fevereiro se despede com as características típicas do clima de verão em pleno vigor, envolvendo Brusque e sua região nesta quinta-feira, 29, diante do intenso calor marcando o dia.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Esta condição de aquecimento levou os termômetros a encostarem à marca dos 34°C. No entanto, o abafamento exacerbado potencializou a sensação térmica para até 44°C em determinadas áreas do município.

Números do calor

A seguir, fornecemos o levantamento abrangente dos picos assinalados pelos termômetros da rede Groh Estações, na tarde desta quinta-feira, em toda a área do Vale do Itajaí-Mirim.

O ponto mais alto de temperatura de toda a região foi então identificado no Centro de Brusque, alcançando 33,9°C. Convidamos você a conferir a lista completa.

O calor e a mudança

Em consonância com a previsão do tempo divulgada mais cedo neste portal, o calor desta quinta-feira provocou uma mudança drástica nas condições climáticas em Brusque.

Ao longo da tarde, o céu do município então passou por uma transformação abrupta, com o aumento significativo da cobertura de nuvens.

Como resultado, algumas áreas da cidade foram atingidas por pancadas de chuva intensas, conforme previsto, de forma isolada, afetando severamente um ponto específico enquanto outros próximos permaneceram com pouca precipitação.

Assista ao vídeo em timelapse >>

Calor, nuvens e mudanças

Para concluir esta reportagem, apresentamos uma rica galeria de fotos que ilustra vividamente como o calor transformou o céu de Brusque na tarde desta quinta-feira.

Essas imagens oferecem uma visão clara e objetiva do cenário observado ao longo do período vespertino na cidade.

