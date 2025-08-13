VÍDEO – Câmera de segurança registra homem sendo morto a tiros em Navegantes

Um homem morreu após ser alvejado por disparos de arma de fogo na manhã de quarta-feira, 13, em Navegantes. O crime aconteceu por volta das 7h50 na rua Francisco de Paula Seara, no bairro São Paulo.

Segundo imagens captadas por uma câmera de segurança, a vítima caminhava ao lado da rua quando um Honda Civic branco se aproximou e um homem disparou várias vezes contra ele. A vítima caiu na calçada e, apesar do atendimento imediato, não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Samu, dos Bombeiros Voluntários e Militares, além da Polícia Militar, estiveram no local para os procedimentos de atendimento e isolamento da área.

Segundo informações preliminares, mais de 10 tiros foram disparados. A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: Portal Menina

