VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que carreta pega fogo na Ivo Silveira

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma carreta pega fogo após atingir uma moto no bairro Barracão, em Gaspar, na tarde desta segunda-feira, 24. O acidente aconteceu por volta de 17h, na rodovia Ivo Silveira, próximo ao Mercado Eliza, e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.



O trânsito ficou lento no trecho em razão da fumaça e da movimentação de curiosos.

De acordo com os bombeiros, o acidente envolveu uma motocicleta Twister e uma carreta Scania.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a carreta no acostamento. Pessoas que passavam pelo local estavam tentando extinguir os focos.

Os agentes conseguiram extinguir as chamas na cabine da carreta. A moto estava embaixo da cabine.

O motociclista, porém, não foi arrastado pelo caminhão. Ele foi atendido e conduzido ao hospital de Gaspar, enquanto o condutor da carreta nada sofreu e foi liberado. A Policia Rodoviária Estadual também esteve no local.