VÍDEO – Câmera registra agressão de jovem contra a própria mãe em local de trabalho em Brusque

O jornal O Município obteve acesso a imagens de uma câmera de segurança que registram o momento em que uma jovem de 20 anos agride a própria mãe, de 49, no local de trabalho da vítima. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira, 10, por volta das 12h45, no bairro Dom Joaquim.

As imagens mostram a jovem chegando ao estabelecimento acompanhada do namorado, também de 20 anos, em uma motocicleta.

Ao entrar no local, ela vai diretamente até a mãe, que estava sentada em sua mesa de trabalho, e passa a gesticular de forma agressiva, apontando o dedo em direção ao rosto da vítima.

Na sequência, a jovem se aproxima e desfere um golpe com as mãos no rosto da mãe. O namorado permanece próximo, observando a situação.

Colegas de trabalho chegam a se aproximar, mas, em um primeiro momento, não conseguem conter a agressão. A mulher cai no chão e permanece deitada enquanto a filha continua a discutir.

Pouco depois, a jovem volta a se aproximar e agride novamente a mãe. Nesse segundo momento, colaboradores tentam intervir.

Conforme relato feito pela vítima à Polícia Militar, o namorado da agressora teria impedido que testemunhas ajudassem durante o ataque. Após a ação, o casal deixa o local na motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não foi divulgado o que motivou a discussão entre mãe e filha.

