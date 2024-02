VÍDEO – Câmera flagra furto de motocicleta em estacionamento de empresa no Centro de Brusque

Uma câmera de segurança flagrou um homem furtando uma motocicleta no estacionamento de uma empresa localizada no Centro de Brusque. Um boletim de ocorrência foi feito na quarta-feira, 21.

Consta no documento que o veículo foi furtado por volta das 14h30 da quarta-feira. O proprietário do veículo trabalha na empresa e segundo a filha dele, por volta das 16h a motocicleta teria sido vista em Tijucas.

Pelas imagens enviadas ao jornal O Município, é possível ver um homem entrando no estacionamento da gráfica e, logo após, saindo com a motocicleta equipado com um capacete.

Veja o vídeo:

