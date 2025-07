VÍDEO – Câmera flagra homem furtando bicicleta em condomínio no Centro de Brusque

Uma bicicleta foi furtada no início da noite de segunda-feira, 8 de julho, em um residencial localizado no Centro de Brusque. O crime ocorreu por volta das 18h30 e foi registrado por câmeras de segurança do próprio condomínio, situado na rua Riachuelo.

Segundo relato do marido da mulher proprietária da bicicleta, este já é o terceiro caso do tipo registrado no mesmo condomínio.

As imagens de monitoramento mostram o suspeito vindo pela rua Riachuelo e acessando a parte de trás do prédio com aparente facilidade. O rosto do criminoso, no entanto, não pôde ser identificado através das imagens.

“Ele foi direto para a câmera que pega atrás do condomínio, então tudo indica que é uma pessoa próxima ou que até possa estar trabalhando em alguma obra aqui perto”, relatou o morador.

Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, até o momento, a bicicleta não foi recuperada.

Assista ao vídeo

