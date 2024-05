VÍDEO – Câmera mostra acidente que matou guabirubense em rodovia de São Paulo

A câmera de segurança de um estabelecimento gravou o momento do acidente de Edson Almeida, morador de Guabiruba, que faleceu durante a madrugada desta terça-feira, 21, na rodovia Régis Bittencourt, em Jacupiranga (SP).

Edson morreu após bater a carreta que conduzia em outra que estava na sua frente. De acordo com a Arteris Régis, o fato ocorreu na altura do quilômetro 477. Confira o momento do acidente:

Ele trabalhava na empresa Transamilpe, de Guabiruba. Após conhecimento do falecimento do funcionário, a empresa emitiu uma nota de pesar:

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Edson. O corpo será trazido do estado até Guabiruba.

Nas redes sociais, amigos se despediram do caminhoneiro. Um conhecido dele, Simael Araújo, o conhecia há mais de cinco anos e disse que tinha boas lembranças de viagens que fizeram juntos. “Era um grande amigo e me ensinou muita coisa da estrada nas viagens. Um pai incrível. Sem palavras pela perda”, contou ao O Município.

Confira outras mensagens de solidariedade

