VÍDEO – Câmera mostra momento de acidente entre carros no bairro Santa Rita, em Brusque

Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão entre dois carros na rua Sete de Setembro, no bairro Santa Rita, que ocorreu durante a tarde de quinta-feira, 24.

As imagens mostram um Chevrolet Astra e um Volkswagen Voyage seguindo em sentidos opostos quando o Astra derrapa na curva e acaba invadindo a pista contrária.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegarem no local, encontraram todos os ocupantes fora dos veículos.

Confira o momento:

Vídeo: Brusque Discover

O Voyage era conduzido por um idoso de 70 anos. Ele foi atendido por uma equipe do Samu. No carro estava uma criança de 7 anos, sentada na cadeirinha, no banco de trás. Ela estava sem ferimentos. O responsável assinou o termo de recusa para o encaminhamento ao hospital. Posteriormente, o pai da menina foi até o local do acidente.

No carro também estava uma idosa de 68 anos, que foi encontrada sentada em uma loja. Ela estava no banco traseiro e relatou ter batido a cabeça no banco da frente. A mulher sofreu ferimentos na cabeça e no nariz, além de dores no ombro. Os bombeiros encaminharam a idosa ao Hospital Azambuja.

Já o Astra era conduzido por um homem de 57 anos que não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local até o fim da ocorrência.

