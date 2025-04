VÍDEO – Câmera mostra momento em que homem danifica sacrário da Igreja Matriz, em Brusque

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem entrou na Igreja Matriz e danificou o sacrário da Paróquia São Luís Gonzaga. O fato ocorreu durante a manhã de segunda-feira, 31. A obra faz parte de outros materiais litúrgicos.

É possível ver um homem de bermuda e camisa escura entrando na igreja e se aproximando do sacrário. Ele retira um objeto do bolso e acerta um primeiro golpe na obra e deixa o local. Posteriormente, o homem retorna e novamente golpeia o sacrário, sendo possível ver a marca deixada no material da igreja.

Veja o vídeo:

Conforme a Paróquia São Luís Gonzaga, o suspeito já foi identificado e uma denúncia formal será feita nesta terça, 1º.

Veja como ficou o sacrário:

Leia também:

1. Graf Zeppelin e Hindenburg: relembre a passagem dos dirigíveis alemães por Brusque e região na década de 1930

2. Além da segurança: situação de usuários de drogas em Brusque se torna problema de saúde pública

3. Pastor Cláudio Schefer se despede oficialmente das atividades na Igreja Luterana de Brusque

4. Carlos Renaux obtém liminar para suspender interdição do Augusto Bauer

5. Show do Ferrugem em Brusque: clientes cobram respostas de produtora após meses sem retorno

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: