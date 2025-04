VÍDEO – Câmera mostra mulher que foi atacada por amigo em Blumenau fugindo após ser colocada desacordada em carro

Uma câmera registrou o momento em que uma mulher de 29 anos sofreu uma tentativa de feminicídio, em Blumenau, após sair para jantar com um amigo. O caso aconteceu no bairro Testo Salto na última segunda-feira, 31. A Polícia Civil divulgou as imagens nesta quarta-feira, 2.

Na noite de segunda, a vítima saiu para jantar com um homem que conhecia apenas como amigo e no momento de ir embora, foi surpreendida com um mata-leão da parte dele. Durante a agressão, ele dizia que iria matá-la por acreditar que ela poderia se relacionar com outra pessoa. A mulher também foi brutalmente espancada no rosto, teve suas mãos algemadas e foi estrangulada com uma corda.

Ele a colocou desacordada no banco do passageiro do veículo da mulher, como registraram as câmeras. Quando ganhou consciência novamente, fingiu-se de morta e percebeu que o agressor havia dado a volta por fora do carro para entrar no lado do motorista. Neste momento, ela trancou as portas e conseguiu fugir até a casa de seus familiares, onde foi socorrida.

Durante o trajeto, o suspeito ainda colidiu diversas vezes com a traseira do carro da vítima para tentar pará-la, e ela só conseguiu se livrar disso quando já estava chegando na casa dos familiares.

A Polícia Civil segue com as buscas para localizar o suspeito, que fugiu após o acontecido.

