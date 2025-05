VÍDEO – Câmera registra acidente entre bicicleta elétrica e caminhão que causou morte de adolescente em Brusque

O jornal O Município obteve acesso às imagens de uma câmera de segurança que registrou o acidente entre uma bicicleta elétrica e um caminhão, no Centro de Brusque, que vitimou Isabelly Sicsu, de 14 anos. A colisão aconteceu na noite de sexta-feira, 2, na rodovia Antônio Heil.

Isabelly era passageira da bicicleta. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, ela estava deitada na via, próxima ao pneu do caminhão, e apresentava traumatismo cranioencefálico. Ela não resistiu aos ferimentos.

A condutora da bicicleta não apresentava lesões e já estava na casa de uma amiga, sob os cuidados da família.

O condutor do caminhão é um homem de 59 anos. As polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas para atender à ocorrência. A colisão pode ser vista no canto superior esquerdo da imagem.

Confira o vídeo:

