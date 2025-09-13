VÍDEO – Câmera registra acidente entre carro e motocicleta no Guarani, em Brusque

Um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado na noite de sexta-feira, 12, por volta das 20h10, na rua General Osório, bairro Guarani, em Brusque. A colisão foi flagrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, obtidas pelo jornal O Município, é possível ver quando o motorista de um Chevrolet Cruze preto atravessa a pista para acessar o estacionamento de um estabelecimento. No mesmo instante, o motociclista, que seguia no sentido Centro-bairro, atinge a lateral do veículo.

Até o momento, não houve divulgação de informações oficiais sobre a ocorrência nem registro da presença de autoridades no local.

Assista ao vídeo