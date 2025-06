VÍDEO – Câmera registra acidente entre carros no bairro Águas Claras, em Brusque

Uma câmera de segurança registrou o momento de um acidente na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, em Brusque, na noite de terça-feira, 24.

As imagens mostram um dos carros saindo da rua Francisco Sumick, enquanto outro seguia pela via principal, Augusto Klapoth. Após o carro que tentava entrar na via principal acessar a rua, ele é atingido pelo veículo que já seguia na pista.

Depois da colisão inicial, um dos carros acabou batendo no muro de uma residência. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Confira o vídeo:

