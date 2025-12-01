VÍDEO – Câmera registra acidente entre três carros em rodovia entre Brusque e Nova Trento

Uma câmera de segurança registrou o acidente entre três carros na rodovia Gentil Battisti Archer, entre Brusque e Nova Trento, na manhã desta segunda-feira, 1. A imagem foi enviada ao jornal O Município.

A colisão aconteceu por volta das 5h08, no bairro Claraíba. Dois condutores ficaram feridos e foram levados ao Hospital Azambuja.

O motorista da Strada relatou dores intensas, pois o cinto de segurança arrebentou. Já o outro motorista não se feriu. Ainda não há informações oficiais do Corpo de Bombeiros sobre o acidente.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Brusque acima de 30°C: temporais entram na previsão do fim de semana

2. Brusque vence duas medalhas de ouro no taekwondo nos Jasc

3. Jornalistas de O Município são premiados no 4º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental

4. Catarina Kasten: caso de mulher morta em Florianópolis fez polícia reabrir investigação de estupro contra idosa

5. João Felix é o segundo reforço do Brusque para 2026



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

