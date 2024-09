VÍDEO – Câmera registra acidente que deixou cinco pessoas feridas na Antônio Heil, em Brusque

Uma câmera de segurança de uma empresa registrou o acidente que deixou cinco pessoas feridas na rodovia Antônio Heil (SC-486), em Brusque, na madrugada desta segunda-feira, 30. A colisão aconteceu por volta das 0h30, no bairro Santa Terezinha.

Uma das vítimas, um homem de 37 anos, que dirigia um dos carros, ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelos bombeiros e relatava dores no pescoço, além de apresentar sangramento no nariz, e foi entregue aos cuidados do Samu.

Nesse mesmo carro estava um jovem de 19 anos, que foi encontrado pelos bombeiros já fora do veículo. Ele relatou dores na coxa e escoriações no joelho, além de dor no rosto e foi levado pelos bombeiros ao hospital. Durante o deslocamento, apresentou ainda falta de ar e agitação.

No segundo carro, estavam um homem de 29 anos, o motorista, uma mulher de 36 e uma criança de 12.

O homem sofreu escoriações em ambos os joelhos e relatava fortes dores em um deles. Já a criança, que estava no banco traseiro, disse estar com fortes dores o tórax. O relato dos bombeiros não especifica os ferimentos da mulher. Todos eles foram levados ao hospital.

Após atendimento dos socorristas, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Assista ao vídeo:

