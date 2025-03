VÍDEO – Câmera registra acidente que deixou idosa presa dentro de carro em Guabiruba

O jornal O Município obteve acesso a uma câmera de segurança que registrou a colisão entre dois carros que deixou uma idosa, de 72 anos, presa dentro de um dos veículos na sexta-feira, 7.

Pelas imagens, é possível ver que um dos carros colide na traseira do outro, que está estacionado na via. A idosa estava no carro que transitava pela rua. Ele era conduzido também por um idoso, de 74 anos.

A mulher estava no banco do passageiro e ficou presa dentro do carro. Ela alegou fortes dores na região pélvica, pernas e várias outras regiões do corpo.

Os bombeiros precisaram utilizar a maca para retirar a vítima de dentro do carro. Após o pré-atendimento ela foi levada para o hospital.

O motorista se encontrava fora do veículo, consciente e orientado. Ele apresentava escoriações e contusões no braço direito, e ferimentos no supercílio direito. Ele recebeu atendimento no local e posteriormente foi levado para o hospital.

Conforme o relatório dos bombeiros, os ocupantes do carro estacionado não apresentavam lesão e dispensaram atendimento.

Confira o vídeo:

