VÍDEO – Câmera registra acidente que matou motociclista no Limeira, em Brusque, e flagra motorista fugindo
Veículos trafegavam em sentidos opostos
Uma câmera de monitoramento instalada na rua Alberto Müller, no Limeira, registrou toda a dinâmica do acidente que resultou na morte de um motociclista na madrugada de quarta-feira, 3.
As imagens obtidas pela reportagem mostram quando uma caminhonete Tucson invade a pista contrária e atinge duas motocicletas que seguiam em direção ao Centro.
O vídeo revela que, ao deixarem o campo da câmera, os motociclistas são atingidos pela caminhonete que vinha no sentido oposto. Com o impacto, as motos são lançadas para o acostamento.
A Tucson capota logo depois. Na sequência, o motorista sai pela porta traseira, corre, volta para recolher um objeto que cai do veículo e foge a pé.
O acidente ocorreu por volta de 5h48. Um dos motociclistas morreu no local. O outro foi socorrido em estado grave.
A vítima que morreu foi identificada como Gilson Alves dos Santos. Conforme apuração de O Município, ele tinha 48 anos, era natural de Aparecida do Norte (SP) e conduzia uma das motos Honda XRE envolvidas na colisão. Segundo o relatório da ocorrência, Gilson foi encontrado sem vida ainda na pista.
A outra motociclista, uma mulher de 44 anos, sofreu fratura aberta na fíbula e na tíbia, além de múltiplas lesões no braço e escoriações. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelas equipes de atendimento.
O motorista da caminhonete, de 29 anos, que aparece nas imagens fugindo do local, sofreu um corte no crânio e também precisou ser levado ao hospital.
Polícia Militar e Polícia Científica estiveram na área para os levantamentos iniciais. A investigação deve considerar as imagens registradas pela câmera, que mostram o momento exato da colisão e a fuga do condutor da Tucson.
