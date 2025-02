VÍDEO – Câmera registra assalto em farmácia de Nova Trento

A câmera de segurança da farmácia de Nova Trento roubada na tarde desta quinta-feira, 6, registrou a ação do assaltante.

No momento do crime, por volta de 16h50, duas funcionárias estavam atrás do balcão atendendo uma cliente. O homem entrou no local com uma faca, anunciou o assalto e foi até o caixa. Ele levou cerca de R$ 1,4 mil. As mulheres não reagiram.

A polícia, através de câmeras de segurança, acredita que o crime foi cometido pelo mesmo homem que roubou outra farmácia em Brusque.

Ele fugiu em uma motocicleta azul, aparentemente uma Honda CG 125, com a placa MDB4I31.

Assista ao vídeo

Imagens cedidas pela rádio Super 99,9 FM

Investigação em curso

Segundo testemunhas e análise das imagens, ele tem entre 20 e 25 anos, rosto fino e a orelha com marca de alargador. A PM de Brusque já identificou o suspeito, que foi reconhecido pelos funcionários da farmácia em Nova Trento.

As buscas pelo seu paradeiro seguem. A Polícia Civil também investiga o caso.

