VÍDEO – Câmera registra caminhão despejando entulhos na avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Uma câmera de segurança registrou uma carreta despejando entulhos na Avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na terça-feira, 22. A situação foi enviada ao jornal O Município por um leitor na manhã desta quarta-feira, 23.

De acordo com o relato, o lixo estava em uma caçamba até o último domingo, 20. Porém, na terça, foi descartado na via.

As imagens, cedidas ao jornal O Município, mostram que o caminhão chega à via por volta das 17h35. Ele recolhe a caçamba de entulhos e despeja o lixo na pista. Ainda é possível ver que o motorista desce do veículo para verificar a situação. Depois, ele volta para o veículo e sai do local.

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirmou à reportagem que a empresa já foi identificada e será notificada pela ação. Ele também confirmou que a limpeza da via foi feita na manhã desta quarta.

Confira o vídeo:

