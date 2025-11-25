VÍDEO – Câmera registra colisão entre carro e moto na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Uma câmera de segurança registrou a colisão entre um carro e uma moto na rodovia Antônio Heil, no Centro de Brusque, na manhã desta terça-feira, 25. O acidente aconteceu por volta de 8h47.

Pelas imagens, é possível ver que ambos os veículos seguiam sentido à Havan. O carro, um HB20 preto, estava na faixa da esquerda quando a moto, que seguia na faixa da direita, colidiu na lateral dele.

Com o impacto, a motociclista caiu na via. O carro parou logo na sequência. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) e o Corpo de Bombeiros estiveram na ocorrência. Nenhuma informação oficial havia sido divulgada até a publicação.

Confira o vídeo:

