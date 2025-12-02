VÍDEO – Câmera registra colisão entre Fiorino e moto no Jardim Maluche, em Brusque

Uma câmera de segurança registrou a colisão entre uma Fiorino e uma moto no bairro Jardim Maluche, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 2. O vídeo foi enviado ao jornal O Município.

Conforme as imagens, a Fiorino transitava pela avenida Augusto Bauer em direção à Apae e, ao acessar a rua Oscar Maluche, não parou para a moto que vinha no sentido contrário. O motociclista caiu na via após colidir na frente do veículo.

O motociclista foi levado ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. O acidente aconteceu às 15h45. A Polícia Militar também prestou apoio à ocorrência. O motorista da Fiorino é um jovem de 22 anos.

Confira o vídeo:

