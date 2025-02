VÍDEO – Câmera registra furto de bicicleta em escola do Dom Joaquim, em Brusque

A câmera de segurança da Escola de Educação Básica Monsenhor Gregório Locks, do Dom Joaquim, em Brusque, flagrou o furto de uma bicicleta de um aluno na segunda-feira, 24. A mãe do estudante de 15 anos enviou as imagens ao jornal O Município.

Ela conta que o filho havia ganhado a bicicleta de presente do tio e ia pedalando para a escola. Ambos residem no bairro Cedrinho.

“Estou desempregada e não consigo levar meu filho para a escola. Ele está indo a pé e leva cerca de uma hora para chegar”, conta a mãe.

O furto aconteceu por volta das 14h50 da segunda. Pelas imagens, é possível ver o homem chegando na frente da escola com outra mulher, ambos de bicicleta. Na sequência, ele entra no bicicletário da escola, deixa a bicicleta dele ali e furta a do menino.

A mãe conta que o filho só soube do furto por volta das 17h30, quando as aulas terminaram. Ela foi até a escola e acionou a Polícia Militar, que realizou um boletim de ocorrência.

Segundo uma testemunha, o portão do bicicletário não foi fechado naquela tarde, o que permitiu o homem entrar. Ela diz que desde 2020 não há casos de furtos na escola.

Por fim, ela conta que a bicicleta deixada pelo homem está guardada na escola, pois há suspeita de que ela também tenha sido furtada.

