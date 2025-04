VÍDEO – Câmera registra furto de bicicleta em estacionamento de academia no Centro de Brusque

Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma bicicleta no estacionamento de uma academia no Centro de Brusque, na tarde de terça-feira, 22. As imagens foram enviadas ao jornal O Município na quinta, 24.

O dono da bicicleta, um jovem de 21 anos, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Segundo o relato, ele havia deixado a bicicleta no estacionamento enquanto ia para a academia.

O furto foi identificado por meio das imagens das câmeras de segurança. Ao retornar ao local, o jovem constatou que a bicicleta já havia sido levada.

Confira o vídeo:

