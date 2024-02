VÍDEO – Câmera registra furto de bicicleta em prédio do Azambuja, em Brusque

As câmeras de segurança de um prédio localizado no bairro Azambuja, em Brusque, flagraram um homem entrando no estacionamento do edifício e furtando uma bicicleta. O caso aconteceu no domingo, 11.

Pelas imagens enviadas ao jornal O Município, é possível ver o homem entrando no prédio, e, após algum tempo, saindo com a bicicleta. Um boletim de ocorrência foi feito pela proprietária do item.

Veja as imagens:

